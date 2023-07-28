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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Nicolas Dominguez ve Rade Krunic... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Nicolas Dominguez ve Rade Krunic...

        Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler, Nicolas Dominguez ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 15:46
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          Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.

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          Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın Avrupa maçında gösterdiği performans sonrası bir hayli heyecanlandı.

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          Orta saha rotasyonunu da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor.

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          GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR

          Orta sahanın merkezine takviye planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki iki isim Nicolas Dominguez ve Rade Krunic.

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          Bologna forması giyen Dominguez, bu sezon Serie A'da oynadığı 31 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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          Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 15 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.

        • 7

          Sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rade Krunic için de girişimlerini sürdürüyor.

        • 8

          Bu sezon 18 kez ilk 11'de şans bulan Boşnak futbolcu, yüzde 86 pas isabeti ve yüzde 55 ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti.

        • 9

          İtalyan ekibinin yeni sezon planlamasında yardımcı oyuncu olarak düşündüğü Krunic için Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde somut adım atacağı öğrenildi.

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