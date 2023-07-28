Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Nicolas Dominguez ve Rade Krunic...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler, Nicolas Dominguez ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
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Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.
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Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın Avrupa maçında gösterdiği performans sonrası bir hayli heyecanlandı.
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Orta saha rotasyonunu da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor.
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GÜNDEMDE İKİ İSİM VAR
Orta sahanın merkezine takviye planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki iki isim Nicolas Dominguez ve Rade Krunic.
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Bologna forması giyen Dominguez, bu sezon Serie A'da oynadığı 31 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
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Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 15 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.
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Sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rade Krunic için de girişimlerini sürdürüyor.
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Bu sezon 18 kez ilk 11'de şans bulan Boşnak futbolcu, yüzde 86 pas isabeti ve yüzde 55 ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti.
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İtalyan ekibinin yeni sezon planlamasında yardımcı oyuncu olarak düşündüğü Krunic için Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde somut adım atacağı öğrenildi.
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