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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oğuz Aydın fırtınası: Yükselişi sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Oğuz Aydın fırtınası: Yükselişi sürüyor!

        A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçlara damga vuran Oğuz Aydın 2 maçta 3 asist yapmıştı. Milli aranın ardından çıktığı Bodrum FK maçında da gol atan Oğuz Aydın'ın yükselişi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:10
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        • 1

          Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın takımına katkı vermeye devam ediyor.

        • 2

          Sezonun ilk haftalarında forma şansı bulamayan ve UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmeyen genç kanat oyuncusu, sabır ve çalışkanlığıyla takımın değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

        • 3

          Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Oğuz Aydın'ın transferinin ardından katıldığını bir programda, "Oğuz Aydın'ı aldık. Mourinho bana, "Top bir oyuncu getirdin." dedi. İnşallah dediği gibi üst seviyedir." sözlerini sarf etmişti.

        • 4

          Sezon başında teknik heyetin gözüne girmekte zorlanan genç futbolcu, pes etmek yerine ekstra antrenmanlarla kendini geliştirmeye devam etti.

        • 5

          Oğuz Aydın için Zenit ile kasım ayında oynanan kırılma anlarından biri oldu. Milli futbolcu, bu karşılaşmanın ardından daha fazla süre almaya başladı. Milli futbolcu, kasım ayında Kayserispor deplasmanında oynanan maça ilk 11'de başladı ve 2 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.

        • 6

          Kayserispor maçının ardından Gaziantep FK maçında da ilk 11'de yer alan başarılı futbolcu, bu maçta da fileleri havalandırdı. Milli futbolcu, bu maçta, hem iki kanatta hem de bekte forma giyerek çok yönlülüğünü ortaya koydu. Oğuz Aydın, Gaziantep maçının ardından yükselen performansıyla Fenerbahçeli taraftarlardan ve futbol otorilerinden tam not aldı.

        • 7

          24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve Gaziantep FK maçında aldığı formayı bir daha bırakmadı ve Jose Mourinho'nun vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

          Son olarak Süper Lig'in 29. haftasındaki Bodrum FK maçında bir gol atan Oğuz Aydın yükselişini sürdürdü.

        • 8

          Sarı-lacivertli formayla gösterdiği istikrarlı performans, sadece Fenerbahçe’de değil, A Milli Takım’da da ona kapıları açtı.

        • 9

          Oğuz Aydın, A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynadığı iki maçta yaptığı üç asistle adından söz ettirdi.

        • 10

          Bu sezon 20 maçta süre alan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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