İHA

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk, dün oynanan Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Nando De Colo ve bel bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulduk, "Nando De Colo’nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3 ila 4 hafta arasında olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel’in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.