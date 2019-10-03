İngiliz basını takımı Arsenal’in Manchester United ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Mesut Özil’in devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Arsenal’in haftalık 350 bin sterlin kazanan oyuncuyu kiralık olarak elden çıkarmak istediği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi.

Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitmek için tüm şartları zorlayacak" ifadelerini kullandı.

​Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberlerde Arsenal'dan ayrılmaya sıcak bakan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gidebileceğine yer verildi.