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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Levent Mercan ilk kez ilk 11'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Levent Mercan ilk kez ilk 11'de!

        Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları ikas Eyüpspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 05.01.2025 - 20:03
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        Levent Mercan ilk kez ilk 11'de!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları ikas Eyüpspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü.

        ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giyen Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çeken Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Levent Mercan ve Edin Dzeko'yu Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

        Hatayspor karşısında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Levent Mercan'dan oluşturdu.

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        Orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'i bozmayan Mourinho, kenarlarda Filip Kostic ile Dusan Tadic'e şans verdi. 61 yaşındaki teknik adam, hücumda da Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye oynattı.

        Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Yiğit Emir ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

        LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

        Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.

        LIVAKOVIC VE OĞUZ AYDIN KADRODA YOK

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı.

        Sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Livakovic ve Oğuz, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.

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        Teknik direktör Mourinho, Hatayspor karşısında her 2 oyuncuyu da görevlendirmedi.

        Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek'in yanı sıra ağrısı olduğu belirtilen Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

        MERT HAKAN YANDAŞ 6 MAÇ ARADAN SONRA KADRODA

        Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç sonra kadroya dahil edildi.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 44 gün sonra formasına kavuştu.

        Mert Hakan Yandaş, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giydikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 lig ve 2 Avrupa Ligi maçını kaçırdı.

        TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ

        Fenerbahçeli bazı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kulüp yönetimine tepki gösterdi.

        Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, yönetimi istifaya davet etti.

        TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

        Sezon boyunca tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor maçına fazla ilgi göstermedi.

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        Ülker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.

        FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

        Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı.

        Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı.

        Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik etti.

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