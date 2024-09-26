Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        5
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de geniş rotasyon: Tadic bu sezon ilk kez yedek! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de geniş rotasyon: Tadic bu sezon ilk kez yedek!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı. Cengiz Ünder bu sezon ilk kez 11'de başlarken Tadic ise ilk kez yedek kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de geniş rotasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.

        61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

        Union Saint-Gilloise karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Portekizli teknik adam, savunma hattını Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den kurdu.

        REKLAM

        Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'e şans veren Mourinho, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

        Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

        CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi.

        Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

        Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de oynatıldı.

        İRFA CAN KAHVECİ KAPTAN OLARAK SAHADA

        Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sahaya kaptan olarak çıktı.

        Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren İrfan Can, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yedek kulübesinde olması nedeniyle kaptanlık pazubendini koluna taktı.

        REKLAM

        AMRABAT İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

        Transfer döneminin son bölümünde kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

        OSAYI-SAMUEL 4 MAÇ SONRA KADRODA

        Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Bright Osayi-Samuel, 4 maç sonra kadroda yer aldı.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan ve sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında forma giyemeyen Osayi-Samuel, Union Saint-Gilloise maçıyla kadroya döndü.

        Union Saint-Gilloise maçıyla 41 gün sonra yeniden kadroya dahil edilen Bright Osayi-Samuel, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

        TADIC İLK KEZ YEDEK BEKLEDİ

        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon ilk kez yedek soyundu.

        Sarı-lacivertlilerin Sırp hücum oyuncusu, takımının bu sezon oynadığı 10 maçın tamamına ilk 11'de başlamıştı.

        TRİBÜNLERDE YER YER BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

        Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

        Taraftarlar, sezon başından beri tüm maçlarda Kadıköy'ün tamamını doldururken, bu maçta yer yer boşluklar dikkati çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa