Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı! İşte bonservisi...

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu.

Sarı-lacivertli takım, Uruguaylı futbolcu için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildiri şöyle:

"Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

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TFF'YE BİLDİRDİ!

Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.

Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.