Fenerbahçe Kulübü, futbolda liglere verilen milli arada Chobani Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim yenileme işlemleri gerçekleştirdi.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sahadaki hibrit liflerin 8 yıllık kullanım süresinin ardından elastikiyetinin azalması sebebiyle saha zemininde yenileme çalışmaları kapsamında hibrit lifler, makina yardımıyla özel bir işlemle sahaya yeniden çakıldı.

REKLAM advertisement1

Liflerin çakılması işleminin ardından tüm sahada ara ekim tohumlama işlemi ve kumlama çalışması da yapıldı. Yönetici Adem Köz, yenileme işlemleriyle ilgili stat müdürü Ali Bozan, çim sahalar ve peyzaj müdürü Yusuf Ak ile değerlendirmelerde bulundu.