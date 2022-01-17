İHA

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia günü tedaviyle geçirirken, Altay Bayındır ise günü bireysel yaptığı çalışmayla tamamladı.