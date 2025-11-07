Fenerbahçe'de 3 cezalı birden: İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred, gördükleri sarı karttan dolayı Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 07.11.2025 - 00:50 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:44
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Viktoria Plzen sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı.
Sarı-lacivertlilerde 44. dakikada İsmail Yüksek, 48. dakikada Jayden Oosterwolde, 90+7'de ise Fred sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Üç futbolcu 27 Kasım'da Kadıköy'de oynanacak Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.
