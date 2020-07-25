Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a ligde kalmak için Fenerbahçe deplasmanında 1 puan yetiyor.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 2

FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamayacak. Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakacak.

38. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gole engel olamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma da sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.