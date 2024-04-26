Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımdaki eksiklikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçının biletleri 26 Nisan tarihi itibarıyla genel satışa sunuldu. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek sporseverler, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oynanacağı tarihi ve saati gündemine aldı. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...