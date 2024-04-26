Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam ÇAYKUR işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı! ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

        ÇAYKUR işçi alımı yapıyor! 2024 ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Çaykur işçi alımı başvuruları başladı. Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre farklı kadrolarda yapılacak olan alımlarda İŞKUR üzerinden 1072 Çaykur mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek. Başvuruda bulunmak isteyenler Çaykur işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kura çekimi tarihi gibi bilgileri araştırıyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerini kapsayan ÇAYKUR işçi alımı başvuruları için son gün 30 Nisan Salı. Peki ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? İşte, 2024 İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kura çekimi takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÇAYKUR işçi alımları başvurusu İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. 1072 kişilik yapılacak olan alımlar kura çekimi yöntemi ile yapılacak. Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada mevsimlik işçi alımı ilanı sonrası başvuru şartları ve kura çekimi süreci araştırılmaya başlandı. Bu noktada, "2024 ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2024 ÇAYKUR işçi alımı sürecine dair detaylar…

        • 2

          ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

          26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.

        • 3

          ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şöyleydi;

          Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

          MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

          2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

          Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

          18 - 50 yaş aralığında olmak,

          Erkek,

          En az İlkokul mezunu,

          Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

          Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

        • 4

          Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

          En az İlkokul mezunu olmak,

          Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

          Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:

          18 - 45 yaş aralığında olmak,

          Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

          Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

          Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,

        • 5

          ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN?

          Başvurular için ikametgah şartı aranacak. İşe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olacak.

          ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        Habertürk Anasayfa