Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Fenerbahçe, son hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenildi. Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp 17 maçlık seriye son vermek ve rakibi ile farkı açmak istiyor...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi; Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Erhan Kaan Adıgüzel'in canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

VAR: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muric

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FENERBAHÇE CEPHESİ

KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR!

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek. Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bıraktı.

CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU

Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SAHA AVANTAJINA GÜVENİYOR

Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Sarı-lacivertliler, ligde sahasında 7 mücadeleye çıkarken sadece 1 kez yenildi. Tek mağlubiyetini Antalyaspor'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan Fenerbahçe, 5 maçını kazanırken 1 kez de eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler, kazandığı maçlarda farklı skorlara imza attı.

Seyircisi önünde 5 kez sahadan mutlu ayrılan Fenerbahçe, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği ağlarını 5'er kez sarstı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Kasımpaşa'yı ise 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı 1-1'lik skorla yaşadı.

FENERBAHÇE KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, iç sahada yediği gollerle de dikkati çekti. Seyircisi önünde çıktığı 7 lig maçında sadece 1 kez gol yemeyen sarı-lacivertliler, diğer 6 karşılaşmada ise kalesini kapatamadı. Bu sezon seyircisi önündeki ilk maç olan Gaziantep FK karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, daha sonra üst üste 6 maçta ise kalesini gole kapatamadı.

Sarı lacivertliler, bu 6 karşılaşmada 8 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

SON 4 RESMİ MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 yenildi. Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmasını 4-0 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ise 24Erzincanspor mücadelesinden 2-0 mağlup ayrıldı.

SON MAÇLARDA SAVUNMASI KÖTÜ

Beşiktaş, son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYIP

Beşiktaş, bu sezon puanların büyük bölümünü deplasman mücadelelerinde yitirdi. Seyircisi önünde oynadığı 8 karşılaşmada sadece 1 kez yenilen siyah-beyazlılar, deplasmandaki 7 karşılaşmadan ise 3 kez boynu bükük ayrıldı. Konuk olduğu mücadelelerde 3 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, 1 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, bu 7 mücadelede kalesinde 13 gol görürken, rakip fileleri 9 kez sarstı.

RAKAMLAR

FENERBAHÇE SON 16 DERBİDE 1 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, son 4 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 16 lig derbisinde 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe, bu süreçte ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 16 maç içinde sadece yine siyah-beyazlılara kaybetti. Fenerbahçe, söz konusu 16 maç içinde sadece Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildi.

SON 6 DERBİ BERABERE

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 derbi maçta da sahadan bir puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 4, siyah-beyazlılarla ise 2 kez ligde karşılaştı. Bu 6 karşılaşmada da taraflar eşitliği bozamadı.

MURİC Mİ, BURAK MI?

Muric sarı-lacivertli forma altında 14 maçta 9 gol atarken, Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Beşiktaş'ta bu sezon 10 maçta görev alabilen Burak Yılmaz, 5 kez fileleri havalandırdı.

YANAL - AVCI REKABETİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de oynanacak derbiyle birbirlerine 10. kez rakip... İki teknik adamın 12 yıllık rekabetinde Ersun Yanal'ın meslektaşına karşı galibiyet sayılarında 4-2 üstünlüğü bulunuyor. Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 8 derbide sadece 1 galibiyet aldı. Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 11 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

DERBİNİN ANAHTARI İLK GOL

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 29 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi. İki takımın 25'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere son 29 randevusunda öne geçen ekip 17 defa kazandı, 8 kez berabere kaldı.

350. RANDEVU

- Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı

- 95 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 482-440 üstünlüğü bulunuyor

- İki takım arasındaki 126 lig maçında Fenerbahçe 46, Beşiktaş ise 39 kez galip geldi

- Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 24 resmi maçtan sadece 4'ünü kaybetti

- Rekabetteki son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu