Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin dış basında yankıları: Mourinho'nun Fenerbahçe'si rayından çıktı!

A Bola: Eski Benficalı gol attı, Mourinho derbiyi kaybetti ve şampiyonluğa veda etti

"Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluğa adeta veda etti. Jose Mourinho'nun ekibi, bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki takımda ise Gedson Fernandes ve Rafa belirleyici oldu. Jose Mourinho'nun takımı ligde hiç gol atamadı ve bu sezon da trend böyle oldu: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı beş maçta galibiyet alamadı."