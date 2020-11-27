Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sosyal medyada başladı!

Beşiktaş, Twitter'a seslenerek, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın paylaştığı kelime kartlarından esinlenerek, 'Algı' kelimesini paylaştı. Algı, 'Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak' diyerek açıklandı.

İki takımın paylaşımları da on binlerce etkileşim aldı.