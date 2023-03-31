JORGE JESUS-ŞENOL GÜNEŞ

Jorge Jesus:

Jorge Jesus, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazandı. Portekizli teknik adam yönetiminde 39 resmi maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, maç başına 2.2 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler gol ortalamasında ise 2.2'lik oranla dikkat çekiyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, derbi maçlarda ise henüz bekleneni veremedi. Jesus'lu Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynadığı 3 maçta galibiyet alamazken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik yaşadı. Jesus, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak.

Şenol Güneş:

Beşiktaş'taki ikinci döneminde şu ana kadar 17 resmi maça çıkan Şenol Güneş, 11 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Şenol Güneş'li Beşiktaş, maç başına 2.1 puan ve maç başına 2.1 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 17 maçın yalnızca 5'ini gol yemeden tamamlayabildi.