Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
(4' ve 20' Aboubakar)
STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
YAYIN: BeIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Novak, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse
YEDEKLER: Oytun, Serdar, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Uğur, Caner, Ademi, Mert Hakan
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Emre, Welinton, N'Sakala, Serdar, Oğuzhan, Kartal, N'Koudou, Güven, Atakan
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 20 puana sahip. Siyah-beyazlı ekip ise ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan elde etti.
— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) November 29, 2020
GÖKHAN DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı. Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.
6 EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) November 29, 2020
BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA SIKINTILI
Siyah-beyazlı ekip bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla dikkati çekiyor. Oynadığı 8 maçta 14 gol yiyen Beşiktaş, sadece Yeni Malatyaspor karşısında gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak. Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor.
Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic karşılaşmada forma giyemeyecek. Kovid-19 test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.
GERİ DÖNENLER
Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Medipol Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah-beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu. Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.
352. MAÇ
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 57 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Kadıköy'deki son 18 maçta Beşiktaş galibiyet yüzü göremedi. Fenerbahçe, 11 kez kazanırken 7 maç berabere bitti.
Derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa ile Beşiktaşlı Josef de Souza eski takımlarına karşı forma giyecek.
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