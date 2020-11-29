Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu, siyah-beyazlılara evinde 2005'ten sonra ilk kez kaybetti! Sarı-lacivertliler böylece 2020 yılında Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray karşısındaki yenilmezlik serilerini yitirdi.

Geçen sezonun 23. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, 20 yılı aşkın süre sonra sarı-kırmızılılara mağlup olmuştu.

16 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a evinde 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bordo-mavililer karşısında 23 yıl sonra sahasında yenilgi yaşamıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu ve 15 yıllık yenilmezlik serisini yitirdi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı yıllardır sürdürdüğü yenilmezlik serileri, 2020 yılında sona erdi.