İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 45-20. Taraftarının da desteğiyle rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 58-29 üstün gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Motley'in basketiyle başladı. Hücumda etkili olan konuk ekip, 12-6 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 7-0'lık seriyle skoru 13-12 yaptı. İtalyan ekibinin 14. sayısından sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 18-0'lık serisinin ardından 31-14'lük üstünlükle ilk çeyreği tamamladı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 25. maçında 16. galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi ise 26. maçında 14. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Nemanja Bjelica da Virtus Segafredo Bologna karşısında forma giyerek bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.