2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de Rusya ekibi Unics Kazan'ı konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO UNICS KAZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO UNICS KAZAN CANLI (20:45)