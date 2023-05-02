Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak

Giriş: 02.05.2023 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek
AA

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 28 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 14'ünü de Olympiakos kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hayatını kaybeden adamın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Hayatını kaybeden adamın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
ABD Rusya'nın savaşta verdiği kaybı açıkladı
ABD Rusya'nın savaşta verdiği kaybı açıkladı
Bakan Koca: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Koca: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Kaldırımda yürürken kabusu yaşadı! İki araç arasında kaldı
Kaldırımda yürürken kabusu yaşadı! İki araç arasında kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.