Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefesler tutuldu. Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibine deplasmanda 91-82 mağlup olarak ikinciliğini sürdürdü. Hatırlanacağı gibi İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Paris maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...