Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI'yi konuk edecek! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI'yi konuk edecek!

        EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İsrail'in Hapoel IBI takımını Almanya'nın Münih kentinde konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI'yi konuk edecek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.

        SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.

        LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

        Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

        İSRAİL TAKIMINDA TANIDIK İSİMLER

        Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.

        Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

        Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Habertürk Anasayfa