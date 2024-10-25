Fenerbahçe Beko, evinde Panathinaikos’a kaybetti!

EuroLeague Normal Sezon 5’inci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Panathinaikos, ilk periyodu 21-16 önde bitirdi. İkinci periyotta da etkin oyununu sürdüren Yunanistan temsilcisi, ilk yarıyı 11 sayı önde tamamladı: 35-46. Üçüncü periyot karşılıklı basketlere sahne olurken; son periyoda Panathinaikos’un 62-54’lük üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe Beko son periyotta üst üste bulduğu başarılı atışlar ile farkı eritse de Panathinaikos maçı 81-76 kazandı.

REKLAM advertisement1 FENERBAHÇE TARAFTARI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI Fenerbahçe, EuroLeague’in 5’inci haftasında Panathinaikos’u konuk etti. Sarı-lacivertli yönetim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tribündeki koltukların büyük çoğunluğuna Türk Bayrağı yerleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinde parkede yer alan bando ekibinin seslendirdiği 10’uncu Yıl Marşı’na eşlik ederek Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla kutladı.

REKLAM SKYLAR MAYS İLK MAÇINA ÇIKTI Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Skylar Mays ilk maçına Panathinaikos karşısında çıktı. 4 dakika 59 saniye süre alan 27 yaşındaki basketbolcu, 4 sayı ve 1 ribaundluk performans sergiledi. BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI SALONDAN TAKİP ETTİ Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Panathinaikos ile oynanan mücadeleyi saha kenarından takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na gelen Başkan Ali Koç, takıma destek verdi.

ÖMER FARUK YURTSEVEN’E TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ Fenerbahçe Beko’nun altyapısından yetişen eski oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na geldi. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesinde eski oyuncusuna teşekkür plaketi takdim etti. Öte yandan daha önce ülkemizde Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da Panathinaikos formasıyla parkede yer aldı. TARAFTARDAN ÖNEMLİ DESTEK Fenerbahçeli taraftarlar, Yunan ekibi ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca önemli destek verdi.