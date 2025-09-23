Habertürk
        Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol final maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 23.09.2025 - 19:58 Güncelleme: 23.09.2025 - 19:58
        • 1

          Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi sarı-lacivetliler, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılar karşısında 4-1 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu. Derbide Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacak. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geliyor.

          Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

          Derbide Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacak.

        • 4

          İKİ TAKIM KUPADA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

          Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

          Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

          Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        • 5

          FENERBAHÇE BEKO, 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU

          Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.

          Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

          1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.

          Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

        • 6

          BEŞİKTAŞ, BİR DEFA KAZANDI

          Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.

          Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

          Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

          Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

