Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol final maçı yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi sarı-lacivetliler, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılar karşısında 4-1 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu. Derbide Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacak. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.
Derbide Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacak.
İKİ TAKIM KUPADA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
FENERBAHÇE BEKO, 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.
1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.
Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ, BİR DEFA KAZANDI
Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.
Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.
Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.
