Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek şampiyon oldu!

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 11-0'lık seri yakaladı. Periyodun ilk bölümünde hücumda etkili olamayan Anadolu Efes, ilk sayılarını aynı dakika içinde Oturu ile serbest atış çizgisinden kaydetti. Kalan bölümde pota altından ve 3 sayı çizgisinden skor üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı.

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İkinci periyoda Tarık Biberovic'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 26-8. Beaubois'nın devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Willis'in de pota altından verdiği katkıyla çeyreğin sonlarında farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. Fenerbahçe, soyunma odasına 36-33 üstün gitti. İkinci periyodun son bölümündeki iyi oyununu üçüncü çeyreğe de taşıyan Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla 28. dakikada ilk kez öne geçti: 47-48. Kalan bölümde serbest atış çizgisinde skor üreten Fenerbahçe'ye Doğuş Özdemiroğlu'nun dış atışıyla yanıt veren lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 52-51 önde girdi.

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Dördüncü ve son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Calathes ve Pierre ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler buldu. Anadolu Efes ise sarı-lacivertli takıma Bryant'ın kazandırdığı sayılarla karşılık verdi. İki takım da son hücumlarında skor üretemedi ve karşılaşmanın normal süresi 64-64 berabere tamamlandı. Uzatma bölümünde yıldızlaşan Hayes-Davis ile 12 sayı kaydeden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-72 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik REKLAM Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu Fenerbahçe Beko: Wilbekin 12, Calathes 5, Pierre 10, Hayes-Davis 16, Sertaç Şanlı 8, Tarık Biberovic 19, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer, Papagiannis 8 Anadolu Efes: Larkin 11, Rıdvan Öncel, Bryant 20, Willis 10, Oturu 7, Doğuş Özdemiroğlu 8, Beaubois 11, Ercan Osmani 5, Erkan Yılmaz 1. Periyot: 22-8 Devre: 36-33 3. Periyot: 51-52 Normal süre: 64-64 Beş faulle çıkan: 44.26 Bryant (Anadolu Efes) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes’i 80-72 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." BAKAN BAK DA TEBRİK ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi dördüncü maçında rakibi A. Efes’i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi dördüncü maçında rakibi A. Efes’i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden A. Efes’i de performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum." AZİZ YILDIRIM'DAN TEBRİK Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, A. Efes'i 80-72 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Yıldırım, tebrik mesajında, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Serisi 4. maçında, A. Efes’i 80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızı, sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi, yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena’da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi.