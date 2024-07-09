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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Amine Noua ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Amine Noua ile yollarını ayırdı

        Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'in ardından Amine Noua ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:07
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        Fenerbahçe Beko, Noua ile yollarını ayırdı
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        Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Amine Noua'ya veda etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2023-2024 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amine Noua ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Amine Noua’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

        Yeni sezon yapılanmasına devam eden Fenerbahçe Beko; Devon Hall, Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Erten Gazi'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler; Nick Calathes, Johnathan Motley, Nate Sestina, Tyler Dorsey, Şehmus Hazer ve Georgios Papagiannis ile de yollarını ayırmıştı.

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