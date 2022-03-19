Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko 14-10 üstün tamamladı. Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala Kenan Sipahi'nin pota altı sayısıyla maçta ilk kez öne geçti. İlk periyot, 19-19 eşitlikle sona erdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko 14-10 üstün tamamladı. Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala Kenan Sipahi'nin pota altı sayısıyla maçta ilk kez öne geçti. İlk periyot, 19-19 eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte iki takım da boyalı alanı zorlayarak sayılar üretti. Siyah-beyazlılarda Jefferson'ın etkili oyununa De Colo ile cevap veren Fenerbahçe Beko, 18. dakikada Şehmus Hazer'in üç sayılık atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 42-32. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 17 sayı farkla (51-34) üstün gitti.
Müsabakanın 3. çeyreğinde üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Beşiktaş Icrypex, 27. dakikada farkı tek hanelere çekti: 59-50. Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlarıyla rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-57 üstün girdi.
Son periyot karşılıklı basketlerle geçerken rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 90-81 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da De Colo 24 sayıyla en skorer isim olurken, Şehmus Hazer 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Beşiktaş Icrypex'te ise Kenan Sipahi ve Jefferson 23'er sayı kaydetti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Şehmus Hazer 18, Metecan Birsen, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 23, Jefferson 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Yağız Aksu, Whitehead, Egehan Arna 2
1. Periyot: 19-19
Devre: 51-34
3. Periyot: 69-57
Beş faulle çıkan: 39.50 Jefferson (Beşiktaş Icrypex)
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