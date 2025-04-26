KİMLER KONGRE ÜYESİ OLABİLİR?

18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyete sahip bulunan ve Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi kulübe üye olmak için başvurabilir ve gerekli onay süreçlerinden sonra kulüp üyesi olabilir.