        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla buluştu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla buluştu

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler ve futbolcular, Göztepe maçı öncesi takımın kamp yaptığı otelde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 15:34 Güncelleme: 16.08.2025 - 15:34
        • 1

          Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi kamp yaptığı otelde özel bir organizasyon gerçekleştirdi.

        • 2

          Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Sertaç Komsuoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü ve futbol direktörü Devin Özek ile futbolculardan Cenk Tosun, Tarık Çetin ve Yiğit Efe Demir çocuklarla bir araya geldi.

        • 3

          Küçük taraftarlarla yakından ilgilenen Başkan Ali Koç, bol bol fotoğraf çektirip imza dağıtırken, futbolcular da çocukların formalarını imzaladı.

        • 4

          Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz sezon kazandığı 3 kupada taraftarlarla buluştu.

        • 5

          Organizasyonun sonunda sarı-lacivertli taraftarlar çok keyifli bir gün geçirdiklerini aktardı.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
