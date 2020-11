Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile taraftarına seslendi. Ali Koç, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için taraftarına çağrıda bulundu. Koç'un açıklaması şöyle:

"Sevgili Fenerbahçeliler 9 kasım pazartesi akşamı Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yarın bildiğiniz gibi 10 Kasım. 10 Kasım, tüm Türkiye ulusu için olduğu gibi Fenerbahçe için de çok önemli, anlamlı bir gündür. Yarın Atamızı anacağız. Bizler için yaptığını şükranla, sevgiyle, saygıyla bir kez daha hatırlayacağız. Bir milleti küllerinden doğuran, genç bir cumhuriyeti kuran, bu cumhuriyetin gelişmesi için, çağdaşlaşması için her alanda her ortamda öncülük yapan, liderlik yapan ulu önder Atatürk'ü yarın hep beraber anacağız. İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlardan dolayı ne yazık ki geçen yıllarda yapmış olduğumuz gibi anma törenleri yapamıyoruz. Dolayısıyla bu sene Atamızı dijital ortamda ve stadımızda anacağız. Bizim için Atamızı anmak kadar daha da önemlisi Atamızı anlamak, onun değerlerini, ilkelerini, vizyonuna ve bize emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak her şeyden daha önemli. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman Atamızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun izinden gittiği önemlidir diyoruz. Yarın stadımızda tüm çalışanlarımız, derneklerimiz, bazı sporcularımız, teknik kadrolarımızla el ele verip Atamızı anacağız. Bununla beraber kitlesel anmamızı dijital ortama taşıyoruz. '#BizSeniz' hashtag'iyle tüm sosyal medya hesaplarımızda ve profil resimlerini Atamızın resimleriyle değiştiriyoruz. Bize katılmanızı, bu harekete destek vermenizi ve parçasını olmanızı rica ediyorum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum"