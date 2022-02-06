ŞANSAL BÜYÜKA: Tamam ciddi karavanalar attı da önemli kariyerlere de yatırım yaptı. Kulübün başında başkan, takımın başında hoca olmasa, çıkıp “çift kale” niyetine oynasanız bile bundan çok daha iyi olmanız lazım... Ama Fenerbahçe’de o kadar kötü, o kadar kurak bir futbol iklimi var ki; sahada ot bile bitmiyor. (Milliyet)