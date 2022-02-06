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Fenerbahçe - Başakşehir yazar yorumları! - Fenerbahçe FB haberleri

Fenerbahçe - Başakşehir yazar yorumları!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup oldu. Yazarlar, mücadeleyi ve sarı-lacivertlilerdeki kötü gidişi değerlendirdi

06.02.2022 - 11:24 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe maçlarının artık yoruma ihtiyacı yok. Neden? Fenerbahçe takımına yorum yapmanız için bu takımın bir şey oynaması lazım. Hani iyi oynayacaklar ona yorum yapacaksın, kötü oynayacaklar ona da yorum yapacaksın; ama hiçbir şey oynamayan bir takıma nasıl yorum yapacaksın? (Fotomaç)

  • AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe için artık çaresizlik, başarısızlık sıradan hale geldi. Taraftar üzülmüyor belki, en kötü şey alışmak. Koskoca Fenerbahçe'ye bakıyoruz, Berisha'nın direğe çarpan frikiğinden başka pozisyonu var mı? Tuhaf bir takım...

  • AHMET ÇAKAR: Sezon başı yollanan Ozan Tufan'ın bile kurtarıcı olarak geri gelmesi, Fenerbahçe'deki planlamanın, futbola bakış açısının ne denli sığ olduğunun göstergesi. (Sabah)

  • UĞUR MELEKE: Son 18 ayda sağ ve sol bekte yaşanan kargaşa bile strateji olmadığını gösterdi. Bakınız sadece 18 ayda, sadece iki pozisyonda yaşanan kargaşa bile Fenerbahçe’nin bir Futbol hafızası, bir organizasyonu, bir kulüp stratejisi olmadığını kanıtlıyor. Bir takıma her gelen teknik adam 20 oyuncu gönderip, 20 oyuncu alamaz. (Hürriyet)

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Başakşehir maçında Fenerbahçe gerçeği bir kere daha görüldü. Sezon başından beri sistemi oturmayan ve kadro istikrarı inanılmaz derecede sağlanamayan bir takımdan başarı beklemek mümkün değil. (Sabah)

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