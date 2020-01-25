Süper Lig'in 19. haftasındaki kritik maçta Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Vedat Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE 3'TE 3 YAPTI

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak. Bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la berabere kalıp Antalyaspor'a kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Başakşehir, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi.

BAŞAKŞEHİR KADIKÖY'DE ZORLANIYOR

Başakşehir, ligde Fenerbahçe’ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Ülker Stadı’ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2’lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.