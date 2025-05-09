Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı serisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğünü bu müsabakada da sürdürdü. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 4-1 yenerek bu sezon 6 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya, turuncu-lacivertlilere karşı son 6 lig maçında galibiyet alırken, 2023 Ziraat Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağlamıştı.

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Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.