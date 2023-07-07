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        Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine alacağı ismi buldu: Sebastian Szymanski!

        Arda Güler'i rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-lacivetliler, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:22
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          Arda Güler'i İspanyol devi Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, genç oyuncunun yerini doldurmak için kolları sıvadı.

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          Match TV'de yer alan habere göre sarı lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski ile anlaşmaya yakın.

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          Oyuncuyu Galatasaray'ın da istediği belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin teklifinin daha yüksek olduğu ve Dinamo Moskova'nın bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

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          Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, Hollanda ekibi ile çıktığı 40 karşılaşmada 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

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          Polonya Milli Takımı ile de 24 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı. 

           

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