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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:48
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        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

        Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

        Fenerbahçe kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla müsabakanın oynanacağı Ankara'ya gidecek.

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