08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 21. haftasında zirve yarışında yer alan Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya...
FENERBAHÇE - ALANYASPOR
STAT: Ülker
SAAT: 20:00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: BeIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muric
YEDEKLER: Harun, Falette, Tolgay, Mehmet, Ferdi, Mevlüt, Zajc, Deniz, Murat, Rami
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
YEDEKLER: Eray, Kaan, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Musa, Emircan, Fernandes, Mustafa, Bammou
TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.
Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı. Son 6 haftada ise mağlubiyet yaşamayan Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den 3 puan alması durumunda rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkaracak.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazanmıştı.
EMRE BELÖZOĞLU CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Geçen hafta Trabzonspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında cezasını çekecek. Uzun süreli sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım da hazır olmadığı için bu maçta oynayamayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Vedat Muric, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacak.
8.RANDEVU
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya geliyor. Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.
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