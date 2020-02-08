Fenerbahçe, Alanyaspor'u Süper Lig'in 21. haftasında evinde ağırlarken karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 21. dakika oynanırken Alanyaspor'un kullandığı taç atışında top ceza sahasına geldi. Cisse'yi savunan Jailson'un müdahalesinde Alanyasporlu futbolcular hakem Ümit Öztürk'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Ümit Öztürk ilk olarak köşe vuruşunu işaret ederken daha sonra kornerin kullanılmamasını istedi ve VAR ile irtibat kurdu. VAR ile görüştükten sonra pozisyonu inceleyen Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.

Alanyaspor'da penaltı atışında topun başına gelen Papiss Cisse vuruşunu sağ köşeye doğru yaptı ancak Altay Bayındır gole izin vermedi. Birkaç saniye sonra Ümit Öztürk, yardımcı hakemin uyarısıyla Altay'ın çizgiyi, topa vurulmadan önce terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasını istedi. Bu karara ise Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti ancak Öztürk'ün kararı değişmedi. İkinci kez topun başına geçen Cisse bu kez golü buldu ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.

Bu pozisyonun ardından 44. dakikada sol kanattan açılan ortaya Serdar'la birlikte yükselen Welinton'un müdahalesinde bu kez Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyonun penaltı olmadığı şeklinde karar verdi.

Pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen "Kural varsa uygulanır. Benim ağzımı kapatsan, kollarımı bağlasan, insanlara ne anlatabilirim? Kural eli açık diyorsa ve bu da penaltı diyorsa... Jailson'un pozisyonunda oyuncu doğal durumun dışında olabilir ama tıpkı Welinton'un eline düştüğü gibi topun, istem dışı. Oyuncu ıskalıyor, yarım metre mesafede ele çarpıyor. Yardımcı hakem pozisyonu net görüyor, devam diyor. Orta hakem Ümit Öztürk tereddüt etmiyor, devam diyor. Gördüm, devam diyor. Silah zoruyla mı çağırıyorlar seni, sen orta hakem değil misin? Gördün, oyna dedin. Ne Welinton'un, ne Jailson'un pozisyonuna penaltı veririm. Hakem arkadaşıma sordum, 'Penaltı' dedi ama benim anlayışıma göre penaltı değil. Welinton'un eline çarptı top, bence elle oynamadı, çarptı. VAR çağırsa ne olacaktı? A, doğru görmüşsün, B, penaltı, C, Serdar Aziz yükleniyor, faul. Önce vermiyorsun, sonra gördüm diyorsun ve gitmiyorsun. Allah sonumuzu hayır etsin. Serkan Tokat başka bir yerde mi eğitim alıyor. Sen 'penaltı değil, gördüm, oyna' diyorsun sonra..." dedi.

Penaltının tekrarlanmasına da değinen Dilmen, "Penaltının tekrarı, yeni kurallara göre normal. Kaleci ihlal etmeyecek, 2 Fenerbahçeli oyuncu da ihlal yapıyor, tekrarda sorun görmüyorum." dedi.

Diğer yandan eski hakem Erman Toroğlu da pozisyonu değerlendirdi. Erman Toroğlu "Penaltı kararı yüzde 100 doğru. Altay Bayındır da çizgiye basmıyor ve fazla ileri çıkıyor, tekrar kararı da doğru" ifadelerini kullandı.