STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Psayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia

YEDEKLER: Ertuğrul, Serdar Aziz, Meyer, Rossi, Mesut Özil, Ferdi, Serdar Dursun, Muhammed, Tisserand, Burak

TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle

Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapıyor.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

36. RANDEVU

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.