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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i hatırlattı: "O tetiği kim çekti!" - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i hatırlattı: "O tetiği kim çekti!"

        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'ta takım otobüsüne yapılan kurşunlu saldırının yıl dönümünde bir açıklama yaptı ve faillerin hala bulunmamasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:57
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        Fenerbahçe: O tetiği kim çekti!
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        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te otobüsünün kurşunlanması için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Fenerbahçe'nin açıklamasında "4 Nisan 2015'te o tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim / kimler verdi?" ifadeleri yer aldı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasının tam metni şu şekilde;

        Bugün,

        4 Nisan 2015 tarihinde, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız, 5-1 galibiyetle ayrıldığımız müsabaka sonrası Trabzon Havaalanına dönmek için yola çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden tam 9 yıl geçti...

        Karanlıkta kalması istenen, karartılması uygun görülen, gün yüzüne çıkarılması istenmeyen korkunç saldırının sadece camiamıza değil Türk sporuna, sporcusuna ve bu ülkenin prestijine verdiği zararı bir gün dahi aklından çıkarmayan biz, Fenerbahçeliler:

        Unutmuyoruz; Planlandığı gibi bitmeyen bu "katliam" girişiminin ciddiyetle ele alınmamasını, Hak, hukuk, adalet gibi kavramların tamamının yok sayılmasını, Bu katliam girişimini propaganda malzemesi yapmaktan geri durmayanları...

        Sorguluyoruz;

        3288 gün önce Fenerbahçe'yi yok etmek, ülkemizi yangın yerine çevirmek için tetiği çekenlerin hala yakalanmamasını, 3 Temmuz operasyonunda "cemaatin" kumpaslarına karşı Başkanıyla, yöneticileriyle, üyeleriyle, taraftarlarıyla, genciyle, yaşlısıyla,... siper olan Fenerbahçe camiasından öç alınmaya çalışılmasını!

        BUGÜN BİR KEZ DAHA SORUYORUZ;

        Ve açıklama bekliyoruz "O tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim / kimler verdi?" Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm resmi kurumlarına, suçluların bulunması, adalete teslim edilmesi ve koskoca bir camianın, milyonlarca taraftarın hakkının ödenmesi talebimizi yineliyor;

        Davamızın peşinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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