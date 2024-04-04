Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i hatırlattı: "O tetiği kim çekti!"

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te otobüsünün kurşunlanması için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "4 Nisan 2015'te o tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim / kimler verdi?" ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasının tam metni şu şekilde;

Bugün,

4 Nisan 2015 tarihinde, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız, 5-1 galibiyetle ayrıldığımız müsabaka sonrası Trabzon Havaalanına dönmek için yola çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden tam 9 yıl geçti...

Karanlıkta kalması istenen, karartılması uygun görülen, gün yüzüne çıkarılması istenmeyen korkunç saldırının sadece camiamıza değil Türk sporuna, sporcusuna ve bu ülkenin prestijine verdiği zararı bir gün dahi aklından çıkarmayan biz, Fenerbahçeliler:

Unutmuyoruz; Planlandığı gibi bitmeyen bu "katliam" girişiminin ciddiyetle ele alınmamasını, Hak, hukuk, adalet gibi kavramların tamamının yok sayılmasını, Bu katliam girişimini propaganda malzemesi yapmaktan geri durmayanları...

Sorguluyoruz;

3288 gün önce Fenerbahçe'yi yok etmek, ülkemizi yangın yerine çevirmek için tetiği çekenlerin hala yakalanmamasını, 3 Temmuz operasyonunda "cemaatin" kumpaslarına karşı Başkanıyla, yöneticileriyle, üyeleriyle, taraftarlarıyla, genciyle, yaşlısıyla,... siper olan Fenerbahçe camiasından öç alınmaya çalışılmasını!