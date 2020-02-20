20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Dünyanın en etkili merkez bankası kabul edilen Fed'in politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin para politikasındaki mevcut duruşun, ekonomik büyüme, güçlü iş gücü piyasası ve yüzde 2 enflasyon hedefini desteklemek için uygun olduğu görüşünde oldukları aktarıldı.
Tutanaklarda, "Toplantıdaki para politikası görüşü doğrultusunda yetkililer, devam eden ekonomik faaliyeti, güçlü iş gücü piyasası koşullarını ve komitenin simetrik yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesini desteklemek amacıyla, yüzde 1,5-1,75 olan federal fonlara yönelik hedef aralığı sürdürmenin uygun olacağına karar verdi." değerlendirmeleri kullanıldı.
Mevcut politika duruşunun bir süre daha uygun olmaya devam edeceğinin belirtildiği tutanaklarda, ekonomide gelen verilerin ekonomik görünümle büyük ölçüde uyumlu olduğuna işaret edildi.
KORONAVİRÜS TEHDİDİ TUTANAKLARA DA YANSIDI
Tutanaklarda, ABD'deki ekonomik büyümenin ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Küresel büyümede de istikrara ilişkin bazı bulgular olduğunun belirtildiği tutanaklarda, "Buna rağmen, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla görünüme ilişkin belirsizlikler devam etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bir takım aşağı yönlü risklerin belirgin kalmaya devam etmesine rağmen, ekonomik faaliyetlere yönelik risk dağılımını bir önceki toplantıya göre daha olumlu gördükleri bildirildi.
Ortadoğu ile bağlantılı jeopolitik risklerin devam ettiğine dikkati çekilen tutanaklarda, "Koronavirüs tehdidi, insanların yanı sıra, küresel büyüme görünümüne yönelik de yetkililerin yakından takip edilmesi konusunda anlaştığı yeni bir risk olarak ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!