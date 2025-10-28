FED faiz toplantısı Ekim 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Ekim ayı FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi eylül ayındaki son toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Yılın ilk faiz indiriminin ardından, ekim ayında gerçekleşecek toplantıda Fed'in nasıl bir tutum izleyeceği, faiz indirimine devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Ekim 2025 FED faiz toplantısı tarihi...
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısında bekleyiş sürüyor. Fed üyeleri, indirimin ardından bu yıl faiz oranlarını yarım puan daha düşürmeyi öngörüyor. Yayımlanan karar metninde ise istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı, enflasyonun 'bir miktar' yüksek seyrettiği ifade edildi. Peki, "FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, faiz toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.
FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan kamu kurumu verilerindeki aksama Fed'in politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltıyor. ABD'de eylül ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.
Uzmanlar, Fed'in ülkede iş gücü piyasasında devam eden sıkıntılar nedeniyle gelecek yıl da faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor.
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini söyledi.
Ülkede açıklanan ekonomik verilerin iş gücü piyasasındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdiğini belirten Marey, öte yandan Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bilanço küçültme sürecinin sona erdiğini duyurmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.
Marey, ülkede açıklanan verilerin sınırlı olması nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayına ilişkin çok fazla sözlü yönlendirmede bulunmayabileceğini söyledi.
İş gücü piyasasındaki zayıflığın devam etmesi ve hükümetin kapanmasından kaynaklanan aşağı yönlü riskler hesaba katıldığında aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha olacağı öngörüsünde bulunan Marey, "Ancak enflasyon veya istihdam verileri yukarı yönlü sürpriz yaparsa Fed aralık toplantısında faiz indirimlerine pas geçmeye karar verebilir. Önümüzdeki yıla bakıldığında, Fed'in en azından nötr faiz oranına ulaşılana kadar faiz indirim döngüsünü sürdürmesini bekliyoruz." dedi.
EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.
FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ
28-29 Ekim 2025
9-10 Aralık 2025
