FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan kamu kurumu verilerindeki aksama Fed'in politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltıyor. ABD'de eylül ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

Uzmanlar, Fed'in ülkede iş gücü piyasasında devam eden sıkıntılar nedeniyle gelecek yıl da faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini söyledi.

Ülkede açıklanan ekonomik verilerin iş gücü piyasasındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdiğini belirten Marey, öte yandan Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bilanço küçültme sürecinin sona erdiğini duyurmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Marey, ülkede açıklanan verilerin sınırlı olması nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayına ilişkin çok fazla sözlü yönlendirmede bulunmayabileceğini söyledi.

İş gücü piyasasındaki zayıflığın devam etmesi ve hükümetin kapanmasından kaynaklanan aşağı yönlü riskler hesaba katıldığında aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha olacağı öngörüsünde bulunan Marey, "Ancak enflasyon veya istihdam verileri yukarı yönlü sürpriz yaparsa Fed aralık toplantısında faiz indirimlerine pas geçmeye karar verebilir. Önümüzdeki yıla bakıldığında, Fed'in en azından nötr faiz oranına ulaşılana kadar faiz indirim döngüsünü sürdürmesini bekliyoruz." dedi.