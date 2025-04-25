Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı bekleniyor! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu PPK toplantısı var mı, faiz beklentisi ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        ABD yönetiminin 'Önce Amerika' anlayışıyla yürüttüğü politikalar, piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ederken, gözler yaklaşmakta olan Fed faiz kararına çevrildi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Mayıs ayında yapılacak toplantıda, faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi. Peki, Fed faiz oranı ne zaman açıklanacak, piyasalarda beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel piyasalarda gözler yaklaşmakta olan Fed faiz kararına çevrildi. Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koymaya çalıştığı sert tarifeler piyasalarda etkisini göstermeye devam ederken , Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        • 4

          FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

          ABD yönetiminin 'Önce Amerika' anlayışıyla yürüttüğü politikalar, piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcıların odağının tarifelere ilişkin kaygılardan, müzakere sürecine dair olumlu beklentilere ve güçlü bilançolara kaydığı gözlendi.

          ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.

          Tarifelerin temmuz ayından önce ekonomi üzerinde önemli etkisinin olacağına inanmadığını aktaran Waller, ancak karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde işsizliğin hızla artabileceğini ifade etti. Waller, tarifelerin enflasyonist etkisinin muhtemelen geçici olacağını kaydetti.

          Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İkinci geceyi de dışarı da geçirdiler!
        İkinci geceyi de dışarı da geçirdiler!
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Habertürk Anasayfa