Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirmek konusunda geciktiği eleştirilerine konu olan Fed'in atacağı adımlar diğer merkez bankalarının politikalarına yön veriyor. Analistler, ABD yönetimi ve Fed arasındaki olası politika uyuşmazlığının risk algısını artırabileceğini vurguluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasadaki beklenti ne yönde? İşte, detaylar...