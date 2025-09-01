Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Eylül faiz kararı bekleniyor, faiz kararı ne zaman açıklanacak! Fed bu ay faiz indirimi yapar mı, piyasada beklenti ne yönde?

        Fed Eylül faiz kararı bekleniyor! Fed bu ay faiz indirimi yapar mı, piyasada beklenti ne yönde?

        Fed Eylül ayı içerisinde yapacağı toplantı sonrasında faiz kararını açıklayacak. ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon risklerindeki artış merkez bankasının karar alma noktasında işini zorlaştırırken, Bankanın 9 ay sonra ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda son durum nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 14:40 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:40
        • 1

          Fed için kritik bir önem taşıyan faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Başkanı Trump'ın Fed üzerindeki baskısı artarak sürerken, bu durumun Fed'in politikalarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Öte yandan, 3 Eylül'de yayımlanacak Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        • 4

          PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

          ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon risklerindeki artış merkez bankasının karar alma noktasında işini zorlaştırırken, Bankanın 9 ay sonra ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

          Fed politika faizini sabit tuttuğu son toplantının politika metninde, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetmişti. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller söz konusu kararın alındığı toplantıda 25 baz puan indirime gidilmesinden yana olduklarını belirtmişti.

          Son olarak, Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti.

        • 5

          BEJ KİTAP RAPORU EKONOMİ GÜNDEMİNİN RADARINDA

          Analistler, bazı Fed üyelerinin güvercin tutumu ve son zamanlarda Banka yetkilerinden alınan sinyallerin eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirterek, söz konusu adımın hükümetin Fed üzerindeki baskısını da bir nebze azaltabileceğini kaydetti.

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in 17 Eylül'de politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,00 aralığına çekmesi yüzde 87 ihtimalle fiyatlanıyor.

          Öte yandan, 3 Eylül'de yayımlanacak Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

