Fed için kritik bir önem taşıyan faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Başkanı Trump'ın Fed üzerindeki baskısı artarak sürerken, bu durumun Fed'in politikalarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Öte yandan, 3 Eylül'de yayımlanacak Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...