Feci son: Silonun altında kaldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde üzerine yem silosu devrilen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Çubuk köyündeki tavuk çiftliğinde bulunan yem silosuna yükleme yapan Murat Ergün'ün üzerine silo devrildi. Silonun altında kalan Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ergün'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.