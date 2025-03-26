Feci ölüm! 30 metrelik uçuruma uçtu!
Tokat'ta feci bir kaza meydana geldi. Olayda 72 yaşındaki Nihat Yahşi, kullandığı traktörle 30 metrelik uçuruma uçtu. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi
Tokat’ın Zile ilçesinde 30 metreden yuvarlanan traktörün sürücüsü Nihat Yahşi (72), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 23.30 sıralarında Zile ilçesi Bayırköy yakınlarında meydana geldi.
Nihat Yahşi’nin kontrolünü yitirdiği traktör, 30 metreden yuvarlandı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Yahşi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nihat Yahşi’nin cenazesi morga kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.