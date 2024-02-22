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Kağıthane Çağlayan’da seyir halinde olan bir otomobil sürücü, sağ tarafından önünü geçmek isteyen motosikletliye çarpıp altına aldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen sürücü, bir başka aracın altına girdi. Feci kaza kameralara yansırken, bir başka motosikletli ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Şehit Şenol Sağman Altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde seyir halinde olan otomobilin önüne, motosikletli geçmek istedi. O esnada otomobilin çarptığı motosikletli önünde metrelerce sürüklenerek öndeki otomobilin altına girdi. REKLAM

METRELERCE SÜRÜKLENDİ Yaşanan o feci kaza ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından bir motosikletli, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken aracını devirdi. Otomobilinden inen sürücü koşarak çarptığı motosikletinin yanına gitti. Yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.