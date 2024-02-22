Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul FECİ KAZA KAMERADA! Metrelerce sürüklenip otomobilin altına girdi - Haberler

        Metrelerce sürüklenip otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı!

        Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen kazada, önüne geçmek istediği aracın çarpması sonucu, aracından altında sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metrelerce kayarak aracın altına girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kağıthane Çağlayan’da seyir halinde olan bir otomobil sürücü, sağ tarafından önünü geçmek isteyen motosikletliye çarpıp altına aldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen sürücü, bir başka aracın altına girdi. Feci kaza kameralara yansırken, bir başka motosikletli ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Şehit Şenol Sağman Altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde seyir halinde olan otomobilin önüne, motosikletli geçmek istedi. O esnada otomobilin çarptığı motosikletli önünde metrelerce sürüklenerek öndeki otomobilin altına girdi.

        REKLAM

        METRELERCE SÜRÜKLENDİ

        Yaşanan o feci kaza ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından bir motosikletli, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken aracını devirdi. Otomobilinden inen sürücü koşarak çarptığı motosikletinin yanına gitti. Yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Habertürk Anasayfa