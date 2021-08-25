FDA yani ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına tam onay verdi. BioNTech-Pfizer aşısı, aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Aşı, FDA tarafından tam onay alan ilk aşı oldu. Peki, FDA onayı nedir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
FDA ONAYI NEDİR?
ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın bir ilaç veya aşıya onay vermesi o aşı veya ilacın faydalarının yan etkilerinden çok daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. FDA Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kuruluş olsada uluslararası platformda saygınlıkla karşılanıyor. İşte FDA'nın BioNTech-Pfizer aşısına verdiği onayla iligli detaylar...
FDA'DAN İLK KEZ KORONA AŞISINA ONAY
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini duyurdu.
FDA'dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı için 16 yaş ve üstü kullanıma tam onay vermesinin Covid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulandı.
FDA yetkilisi Janet Woodcock, "Milyonlarca insan Covid-19 aşılarını güvenle olurken, bazıları için aşıya ek bir güven duymak için Gıda ve İlaç Dairesi onayının önemli olduğunu kabul ediyoruz. Bugünkü kilometre taşı bizi ABD'de salgının gidişatını değiştirmeye bir adım yaklaştırdı" diye konuştu.
Pfizer, FDA'ya tam kullanım onayı için ABD, AB, Türkiye, Güney Afrika ve Güney Amerika'da 44 bin denekten gelen verileri sunduğunu açıkladı. Şirket, verilerin enfeksiyonu önlemede yüzde 91 etkili olduğunu bilirdi.
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